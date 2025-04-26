Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Adana'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.
Adana
Sabah saatlerinde kent merkezinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Araç sürücüleri yağış nedeniyle caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda kaldı. Sürüklenmeye başlayan bir otomobilin sürücüsü de aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.
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Feke ilçesinde dolu etkili oldu
Feke ilçesindeki Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri ise dolu yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgedeki bazı tarım alanlarının dolu yağışından olumsuz etkilendiği belirtildi.
Sağanak nedeniyle çöken yolda bir araç zarar gördü
Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.
Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.
Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.
Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.