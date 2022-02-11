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Gündem

Adana'da "gündüz" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yusuf Koyun, Koray Kılıç   | 11.02.2022
Adana'da "gündüz" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 11 zanlının kimliği tespit edildi.

Ekipler, savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasıyla birlikte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona destek veren Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "koçbaşı" yardımıyla bazı adreslerin kapısını kırarak narkotik polisleriyle içeri girdi.

Uzun namlulu silahlarla operasyona katılan ekipler, zanlıları yere yatırarak etkisiz hale getirip ikametlerinde arama yaptı.

Polis ekipleri, 11 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda, 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Şubat'ta düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gündüz milletin gözü önünde yapalım. Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım. Gündüzün gözünde Türk polisinin, jandarmasının nasıl mücadele ettiğini herkese aleni bir şekilde ortaya koyalım. Bunu bütün Türkiye'ye aynı şekilde yayalım." ifadelerini kullanmıştı.

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