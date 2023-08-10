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Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava

Adana'da 6 Şubat'taki depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Murat Helete ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava

Adana

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki apartmanın tutuklu müteahhidi Helete ile tutuksuz mühendisi Mehmet G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, binanın yıkılmasıyla ilgili zeminden kaynaklı bir sorun bulunmadığı belirtilerek, apartmandaki teknik yetersizliklere işaret edildi.

"Beton ve çelik dayanımı standartların altında"

İddianamede, laboratuvar sonuç raporları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Depremler neticesinde yıkılan Kubilay Apartmanı'ndan alınan beton numunelerinin basınç dayanımının, olması gerektiğinden yaklaşık yarı oranında düşük tespit edildiği, çelik numunelerinin akma dayanımının da standartların altında çıktığı, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı ve bu kusurlu imalattan yapı müteahhidi Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 2 kişinin ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Müteahhit, apartmanı mevzuata uygun yaptıklarını savunmuştu

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Murat Helete, savcılıkta, "Kubilay Apartmanı'nı tüm mevzuata uygun yaptık. Bu bina ilk depremde yıkılmamış, bina sakinleri sabah beni arayıp 'Binanın doğusunda bir sıkıntı yok, batısında ufak sarkmalar var. Bu tarafta bulunan iş yeri sahiplerini uyardık.' dedi. Bu iş yeri sahiplerinin tadilat yaptıklarını, kolonlarla oynadıklarını söylediler. 6 Şubat'ta sabah saat 10.30 gibi gittim binaya baktım, kapısı kapalıydı. İş yerinin de kepengi kapalıydı. Daha sonra oradan ayrıldım. İkinci depremde binanın batı tarafı yıkılmış." şeklinde ifade vermişti.

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