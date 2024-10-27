Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi
Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.
Adana
Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.
Vatandaşlar, göktaşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.