Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,488.30
BTC/USDT
67,185.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.

Mehmet Sancakzade  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

Adana

Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü.

Vatandaşlar, göktaşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Darul Erkam Cami İsviçre'nin Bern kantonundaki yeni binasında ibadete açıldı
Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Rize Valiliğinden "şiddetli yağışa karşı dikkatli olun" uyarısı
Savunma sanayisine bağışlarıyla destek verenlerden duygulandıran mesajlar

Benzer haberler

Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

Adana ve Hatay semalarında göktaşı olduğu değerlendirilen cisim görüntülendi

Bakan Işıkhan: Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz

Hatay'da depremde 9 yakınını kaybeden mezeci, dede mesleğini sürdürüyor

Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor

Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşiyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet