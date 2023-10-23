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Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda "Bayğaralar" organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, "Bayğaralar" organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda "Bayğaralar" organize suç örgütü çökertildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Operasyonun detayları

Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve elebaşılığını Ramazan Bayğara'nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütü üyelerine yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin'de 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 3 AK-47 kalaşnikof silah, Mp5 otomatik silah, Thomson otomatik silah, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

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Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda "Bayğaralar" organize suç örgütü çökertildi
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