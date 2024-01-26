Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına siyasilerden tepkiler
Uluslararası Adalet Divanı'nın "İsrail Devleti, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili olarak bakanlar değerlendirmelerde bulundu.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.
- Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti
Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:
"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."
Bakan Göktaş: İsrail ihtiyati tedbir kararına acilen uymalıdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik ara kararı umut vericidir. İsrail ihtiyati tedbir kararına acilen uymalı, durmaksızın gerçekleştirdiği insanlık suçuna bir an önce son vermeli ve insani yardımların önünü açmalıdır. Yitirilen canların, altüst olan hayatların ve başta çocuklar olmak üzere Filistinli kardeşlerimizin psikolojilerinde oluşan yaraların telafisi mümkün olmayacak. Ama bugün insanlık adına tekrar ümitvar olduğumuz gün olarak tarihe kazınacak. Çok geç kalınmış olsa da İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımın hesabını hukuk, tarih ve hakikat önünde verecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.