Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,891.70
BTC/USDT
30,692.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir yargı reformu stratejisi hazırlığımız var." dedi.

Kemal Karadağ  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde çeşitli illerden gelen 83 baroya kayıtlı stajyer avukatlarla bir araya geldi.

Stajyer avukatların taleplerini dinleyen Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra, önce stajyer avukatlarla buluşmak istediğini söyledi.

Devletlerin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç sütundan oluştuğunu ifade eden Tunç, yargının da iddia, savunma ve hüküm olmak üzere üç ayağının bulunduğunu dile getirdi.

Avukatların kamu hizmetini yerine getirdiğini kaydeden Tunç, avukatların savunmayı temsil ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, Türkiye Barolar Birliğinin avukatlara, stajyer avukatlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Yeni, sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye edelim"

Türkiye'de adalet alanında son 21 yılda önemli reformlara imza attıklarını belirten Tunç, hukuk devletinin güçlenmesi için başta anayasada önemli değişiklikler yapıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Hedefimiz, yeni, sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye edelim. Milletimizin hakkıdır. Bunu gerçekleştirelim. İnşallah TBMM yeni dönemde, Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız artık ikinci yüzyıla başladığımız Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, 28. Yasama Dönemi'nde yeni bir anayasayla ilgili siyasi partilerimiz, yasamayı temsil eden milletvekillerimiz bir uzlaşma sağlayarak sivil, demokratik bir anayasaya milletimizi kavuştururlar. Bütün temennimiz bu."

Anayasada yargı alanında önemli değişiklikler yapıldığına işaret eden Bakan Tunç, son 21 yılın, demokratik hukuk devleti yolunda önemli reformlara sahne olduğunu söyledi.

"Vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız"

Bakan Tunç, bugüne kadar yargı alanında çok sayıda yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir yargı reformu stratejisi hazırlığımız var. İnsan Hakları Eylem Planı içerisinde yeni bir eylem planı hazırlayarak önümüze koyacağımız, seçim beyannamesinde milletimize vadettiğimiz, yargı dünyasından, uygulamadan, hakim ve savcılarımızdan, avukatlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda yargının daha etkin, hızlı ve adil işleyebilmesi anlamında yapacağımız çalışmalar var. Bu çalışmaları vakit kaybetmeden hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise toplantı dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Stajyer avukatların taleplerini aktaran Sağkan, stajyer avukatların ücret konusundaki sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Bakan Tunç, stajyer avukatlara söz vererek talepleri dinledi.

Stajyer avukatlar da davet ve taleplerinin dinlenmesi nedeniyle Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Air Defender tatbikatını tamamlayan Türk Hava Kuvvetleri personeli yurda döndü
Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
Bayramı fırsata çeviren gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi

Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi

2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle konutlarda kira artışı üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak

Adalet Bakanlığı kira artışına yüzde 25 sınırı konusunda çalışıyor

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'daki sempozyumda konuştu: Geç verilmiş bir karar adaleti yerine getirmiş olmaz

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'daki sempozyumda konuştu: Geç verilmiş bir karar adaleti yerine getirmiş olmaz
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonlara ilişkin İsviçre'nin soruşturma başlatmasını istedi

Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonlara ilişkin İsviçre'nin soruşturma başlatmasını istedi
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı

Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet