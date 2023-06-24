İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz desteğindeki ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.