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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz desteğindeki ekiplerce müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

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