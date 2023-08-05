Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumunu ziyaret etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Adli Tıp Kurumu Başkanlığını ziyaret etti.
Ankara
Bakan Tunç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ziyarette Kurum yöneticileri ve İhtisas Dairesi Başkanlarıyla bir araya geldiklerini duyurdu.
📍İstanbul— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 5, 2023
Adli Tıp Kurumu Başkanlığını ziyaret ederek, kurum yöneticilerimiz ve İhtisas Dairesi Başkanlarımızla çalışmaları değerlendirdik.
Adli bilirkişilik görevini bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına… pic.twitter.com/6GlO4kp6bR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Adli bilirkişilik görevini bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı şekilde katkı sağlamak misyonuyla 100 yılı aşkın bilgi, birikim ve tecrübesiyle teknolojik ve bilimsel kapasitesi, uzmanlarının yetkinliği, kurumsal organizasyon ve altyapısıyla örnek ve öncü bir kurum olan Adli Tıp Kurumumuzun ihtisas kurulları ve dairelerinde görev yapan değerli hocalarımıza ve kurum çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.