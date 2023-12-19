Dolar
29.09
Euro
31.85
Altın
2,028.49
ETH/USDT
2,233.90
BTC/USDT
42,881.00
BIST 100
7,643.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor

Adaların Atları Platformu üyeleri, Adalar'dan farklı bölgelerdeki barınaklara gönderilen atların kapalı alanlardan çıkarılarak sağlıklı koşullarda bakılmasını talep etti.

Uğur İslamoğlu  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor Fotoğraf: Uğur İslamoğlu/AA

İstanbul

Büyükada Saatli Meydan'da bir araya gelen platform üyeleri, "Sürgüne gönderilen 860 at nerede? Hayattalar mı?" ve "Atlar 4 yıldır hapis" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan platform gönüllülerinden Zekiye Kürkçüoğlu, 2019 yılının Aralık ayına kadar 3 adada 1700'den fazla atın yaşadığını ancak bunların 105'inin ruam hastalığı taşıdıkları gerekçesiyle uyutulduğunu söyledi.

Geri kalan atların ise karantinaya alındığı belirten Kürkçüoğlu, "4 yıl sonra bugün Adalar'ın 1700 atından geriye 100 at bile kalmadı." dedi.

Kürkçüoğlu, karantinaya alınan atların 2020 yılının Haziran ayına kadar kapalı ahırlarda tutulduğunu, bu durumun atların fizyolojisine uygun olmadığını, hareketsizliğe bağlı nedenlerle de yüzlerce atın öldüğünü ileri sürdü.

Kapalı tutulan atlar düzenli olarak dışarı çıkarılsın

Kürkçüoğlu, Adalar'dan atların çıkartılmasındaki asıl amacın "Ada'daki hayatı hızlandırmak ve rantı artırmak" olduğunu savundu, "Bugün ada yollarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüs ve taksiler ile şahıslara ait çoğunluğu yasa dışı yüzlerce motorlu araç var. Hayatı hızlandırmak ve turizm rantı için göz yumulan bu akülü araçlar nedeniyle ciddi kazalar oluyor, insanlar ve hayvanlar yaralanıyor." ifadelerini kullandı.

Heybeliada ve Burgazada'da az sayıda atın bulunduğu ahırların İBB tarafından 2021'in Mart ve Nisan aylarında yıkıldığını hatırlatan Kürkçüoğlu, "İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban basına, yıkılan ahırların yerine modern ahırlar yapılacağını açıklamıştı. Fakat İBB bu sözü hala yerine getirmedi." diye konuştu. dedi.

Kürkçüoğlu, Heybeliada ve Burgazada'daki arazilere yeniden ahır yapılmasını ve Büyükada'daki ahırda kapalı tutulan atların buralara dağıtılarak düzenli şekilde dışarı çıkartılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Grup üyeleri, basın açıklamasının ardından atlarla ilgili taleplerini içeren dilekçelerini Adalar Kaymakamlığına teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da eski hastane binasında yangın çıktı
RTÜK'ten spor yayınlarında özenli dil kullanımına ilişkin ilke kararı
Genel havacılık terminallerinde ticari yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek
Hatay'da depremlerde hasar alan 11 bina kontrollü yıkıldı
Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor

Benzer haberler

Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor

Adaların Atları Platformu atların sağlıklı koşullarda barındırılmasını istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet