Dolar
17.26
Euro
18.02
Altın
1,834.45
ETH/USDT
1,237.40
BTC/USDT
22,519.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerinin çözüleceği ve söz konusu iki ülkenin İttifaka katılacağı konusunda iyimser oldukların belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 15.06.2022
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülüğü görevinden ayrılıp Beyaz Saray'a geçtikten sonra Kirby ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

Başkan Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik açıkladığı 1 milyar dolarlık savunma yardımını ve 250 milyon dolarlık insani yardımı değerlendiren Kirby gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin bugünkü değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kirby, "Bu meselelerin çözüleceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağı konusunda iyimseriz." ifadesini kullandı.

Kirby, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda bir zaman veremeyeceğini ancak bu konuda çalıştıklarını belirterek "Her iki ülkenin de Türkiye ile bu konuları çözmek için doğrudan çalıştığını biliyoruz. Şu noktada, yorumu da bu egemen ülkelere bırakmak en iyisi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz
İletişim Başkanı Altun: TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak
TBMM Başkanı Şentop: Balkanlarla müşterek mirasımızı, medya ve eğitimle geleceğe taşımak, ideallerin en ulvisidir
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Balkan, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin buluşmasına vesile olacak

Benzer haberler

ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

İletişim Başkanı Altun: TRT Balkan, insan odaklı yayın çizgisiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Geri itmeyi inkar eden Yunan vekiller, Bakan Soylu'nun 'videoyla ispat' önerisiyle sustu

Geri itmeyi inkar eden Yunan vekiller, Bakan Soylu'nun 'videoyla ispat' önerisiyle sustu
BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz

BM: Ukrayna konusunda Türkiye ile yakın iş birliği yapıyoruz
NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı

NATO'da Ukrayna Destek Temas Grubu Toplantısı yapıldı