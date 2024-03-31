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AA, tüm yurtta seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin verileri, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.

Ali Kemal Akan  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
AA, tüm yurtta seçim sonuçlarını sandık başından duyurdu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Ankara

Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi.

Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından da ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekerek, sonuçları AA Mobil Uygulaması üzerinden sisteme yükledi.


Anadolu Ajansının editöryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.


Dijital veriler AA Teyit Ekibince kontrol edildi

AA çalışanlarının fotoğrafladığı Sandık Sonuç Tutanakları, OCR teknolojisiyle dijital hale getirildikten sonra anında AA Seçim Takip Merkezine ulaştırıldı.


Dijital veriler burada AA Teyit Ekibince kontrol edildikten sonra sisteme işlendi.


Teyit edilen sonuçlar, doğru ve güvenilir şekilde müşterilere servis edildi.

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