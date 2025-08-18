3 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı
Çorum'un Çalyayla köyü, Malatya'nın Doğanyol ve Gümüşhane'nin Kelkit ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.
Ankara
Çorum'un Çalyayla köyünün Cıllık mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğünden 86 personel yangına müdahale etti.
Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanıldı.
Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak yanan bölgelere müdahale etti.
Ayrıca Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.
Vatandaşlar da iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağladı.
Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Çalyayla köyü muhtarı Mustafa Güreli, AA muhabirine, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
Yangının başlamasından itibaren görevlilerin hızla köye geldiğini belirten Güreli, "İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz burada. Helikopter havadan müdahale ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizin kurumları hızla geldi, müdahale etti." diye konuştu.
Güreli, yangının kontrol altına alındığını, sabaha dek soğutma çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'nın Doğanyol ilçesi Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, DSİ, Kızılay, UMKE, jandarma, polis ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgede 3 helikopter, itfaiye ve kamu kurumlarına ait 19 araç, 58 personel ve 30 vatandaş ile yaklaşık 8 saat müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Bölgede çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, "Ekipler cansiperane yangına müdahale etti ve ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.
Gümüşhane'deki orman yangını kontrol altına alındı
Kelkit ilçesinde Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, yangının 15 dönümlük alanda etkili olduğunu bildirdi.
Yangına 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 iş makinesi, dozer ve su tankerinin müdahalede bulunduğunu belirten Vali Baruş, çalışmalarda 70 personelin görev yaptığını aktardı.
Baruş, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.