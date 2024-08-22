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3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 38. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Saliha Nur Köksal  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 38. yılında kabri başında anıldı Fotoğraf: Saliha Nur Köksal / AA

Bursa

​​​​​​​Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezardaki törene, Celal Bayar'ın yakınları ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakılmasıyla devam eden tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

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