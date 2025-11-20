28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 14 ödül
Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi. "Kameranın Şahitliğinde Gazze" temasıyla düzenlenen yarışmada Anadolu Ajansına 14 ödül verildi.
Bu yıl, "Kameranın Şahitliğinde Gazze" temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törendeki konuşmasında, toplumsal hafızayı inşa eden kameramanların kimi zaman savaşların ortasında, kimi zaman felaketlerin hemen ardından veya hayatın en umut veren anlarında gerçeği görünür kıldıklarını, tarihe not düştüklerini söyledi.
Yarışmanın bu yıl insanlığın vicdanında derin bir yara açan Gazze'yi merkeze aldığına değinen Yazgı, şöyle konuştu:
"Gazze sadece bir coğrafya değil. Bir milletin acısı, direnci, umudu, kaybı ve insanlığın en büyük vicdan sınavıdır. Kamera bazen bir tanık, bir arşiv, bazen de sessizlerin sesi olur. Bugün burada ödüllendirilen tüm görüntüler, savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışan masum insanların hikayelerini dünyanın gözünü başka yere çevirdiğinde bile unutulmaması gereken gerçekleri kayıt altına aldı. Bu tören yalnızca bir ödül gecesi değil, adaletin, insanlığın ve ortak hafızamızın korunması için verilen büyük bir çabadır. Bugün ödül alan her kare bir çocuğun korkusunu, bir annenin feryadını, bir babanın çaresizliğini, bir evin küle dönüşen hatıralarını ve bir toplumun hayata tutunma mücadelesini geleceğe taşıyan birer belgedir."
"Gazze konusundaki hassasiyetimizi her daim dillendiriyoruz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin ise Gazze meselesinin ve soykırımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, dünya diplomasisine örnek olacak bir tutumla son Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda tüm muhataplara gösterildiğini dile getirdi.
Tören alanında bulunan TRT Haber'e ait kırık kameranın, Gazze'de haksızlığa uğrayan, kadın, çocuk, masum demeksizin her insanı, görevi için orada bulunan basın çalışanlarını hedef alan bir görüntüyü temsil ettiğini belirten Şahin, "Gazze konusunda hassasiyetimizi, milletimiz adına her daim dillendiriyoruz. Dün dünyayı ikna etmekle zorlandığımız ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde de ikna ettiğimiz ve herkesin bu soykırıma, haksızlığa, mazlumların düştüğü duruma dair kanaatini açıkça beyan ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Dünya açısından bunun görünüyor olması da çok kıymetli." ifadelerini kullandı.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de yarışmanın yalnızca bir ödül töreni değil, afette, yangında, çatışmada ve baskı altında görev yapan habercilerin cesaretini, fedakarlığını ve mesleki duruşunu görünür kıldığını söyledi.
Kameramanların bir milletin hafızasını kayıt altına aldığını aktaran Polatel, şöyle konuştu:
"Bu yıl ki temamızın sebebi de çok açıktır. Gazze'de sadece insanlar hedef alınmadı. Hakikat hedef alındı. Dünya susarken Türk habercileri çatışmanın, yıkımın ve ölümün ortasında hakikati kayıt altına almaya devam etti. Gazze'de bir kamerayı susturabileceklerini sandılar. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 'bir kamera gider, bin kamera gelir.' Gazze'de kırılan her kamera bu mesleğin vicdanını bin kez çoğalttı. Bu yüzden Gazze zalime karşı duruşun, hakikati saklamak isteyenlere karşı mesleki onurun adıdır."
Anadolu Ajansına 14 ödül
28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Anadolu Ajansı (AA) 14 ödül aldı.
"Yılın Özel Haber" kategorisinde AA'dan Şebnem Coşkun birincilik elde ederken, Özkan Bilgin ikincilik, Musa Serdar Terzioğlu ve Müjdat Genç üçüncülük ödülüne layık görüldü.
"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde ise Vural Elibol ikincilik elde ederken, "Spor Haber" kategorisinde Oktay Özden birinci oldu.
"Dron Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu birincilik, Orhan Fatih Doğan ise üçüncülük elde etti.
"Dron Serbest Haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin birincilik elde etti, Osman Bakır ise üçüncü oldu.
"Serbest Haber" kategorisinde Bestami Bodruk ve Ömer Yasin Ergin ikincilik ödülü aldı.
"Röportaj Haber" kategorisinde Ahmet Alican Koç ve Burcu Çalık Göçümlü birincilik elde etti.
"Renkli Vizör" kategorisinde Kenan Yeşilyurt ikinci, "Dizi Haber" kategorisinde Tayyip Hoşbaş ve Sercan Kurt ödül aldı.
Ayrıca Gazze Özel Ödülü'ne ise Anadolu Ajansından Karam Hassan, Salama Nabeel Eaid Younes, Mohammed Aloul, Mohammad Alhaddad, Mahmoud Sabbah, Khames Alrefi, Anas Zeyad Fteha, Ahmed Maqadema, Mahmoud Shalha, Hamza Z. H. Qraiqea layık görüldü.
Diğer ödül alan isimler
Yarışmada ödüle değer görülen diğer isimler şöyle:
- Yılın Haber Görüntüsü kategorisinde CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman, TRT Haber'den Ahmet Bağış ve Murat Can Öztürk, İhlas Haber Ajansından (İHA) Volkan Kayalar.
- Özel Haber kategorisinde HaberTürk Televizyonundan Cüneyt Erdoğan ve Aykut Türel.
- Röportaj Haber kategorisinde TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Birgül Yazıcı, İHA'dan Gürkan Sayın ve Kaan Taşkın.
- Serbest Haber kategorisinde İHA'dan Vahit Aldı ve ANKA Haber Ajansından Ünal Aydın.
- Dron Haber kategorisinde İHA'dan Ahmet Faruk Sarıkoç ve Haber Global Televizyonundan Serdar Altıntepe.
- Dron Serbest kategorisinde TRT Haber'den Seyit Taşdelen.
- Canlı Yayın Haber kategorisinde A Haber Televizyonundan Barış Yar ve Mert Hacıalioğlu, HaberTürk Televizyonundan Mehmet Selman Bektaş, CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman ve Serdar Er, Haber Global Televizyonundan Çağrı Çalışkan ve Mehmet Altunışık.
- Renkli Vizör kategorisinde HaberTürk Televizyonundan Adem Gümüş ve Ekol TV'den Oğuz Şahin.
- Haber Kurgu kategorisinde Muhammet Onur Kurt.
"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde ödüle layık görülen CNN Türk Televizyonundan Halil Kahraman'ın objektifine yansıyan, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara müdahale eden İsrail polisinin, Anadolu Ajansı foto muhabirine yönelik sert ve orantısız güç kullanımının görüntüsü de "Yılın En Etkileyici Haber Görüntüsü" olarak değerlendirildi.
Gazze'de görevini yaparken bacağını kaybeden TRT Arabi Haber Kameramanı Sami Fuad Mahmoud Barhoom'a da "Gazze Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.
Yarışma Özel Ödülleri
Öte yandan yarışma kapsamında verilen özel ödüllere layık görülen isimler ise şöyle:
- Öz Orman-İş Sendikası Özel Ödülü TRT Haber'den Yetkin Torlak.
- Şeker-İş Sendikası Özel Ödülü Fatih Cindemir, Nazım Tetik ve Mert Çeçe.
- Medya-İş Sendikası Özel Ödülü Haber Global Televizyonundan Yunus Emre Şahbenderoğlu ve TV Net Haber'den Murat Er.
- Sarsılma Kitabı Özel Ödülü TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Nurya Yardımcı.
- Jüri Özel Ödülü TRT Haber'den Yetkin Torlak.
- Emek Özel Ödülü TRT Haber'den Mikail Sevinç ve Zehra Koli.
- 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Özel Ödülü ise ATV Haber'den Arif Soner Kalkan ve Samet Öztaylan.
- Flash TV de "Yılın Kamera Servisi Ödülü"ne layık görüldü.