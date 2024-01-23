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21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararıyla 21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Cankut Taşdan  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Ankara

İçişleri Bakanlığının, 21 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilenler şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Hali Aydın, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel, Hasan Gündoğdu, Hatice Bayar Özdemir, Ömer Dereci, Bülent Ay."

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