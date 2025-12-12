Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,281.17
ETH/USDT
3,067.90
BTC/USDT
89,964.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor
logo
Gündem

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek

Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamada, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için öneri gönderiminin son başvuru gününün 14 Aralık olduğu belirtildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek

Ankara

Açıklamada, öneride bulunmak isteyenlerin Türk Dil Kurumunun internet sitesindeki bağlantı üzerinden ilgili forma 14 Aralık 2025 saat 00.00'a kadar ulaşabileceği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek
Haydar Aliyev ebediyete intikalinin 22. yılında Ankara'da anıldı
Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 407 sanık 9 Mart 2026'da hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet