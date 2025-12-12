"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek
Türk Dil Kurumundan (TDK) yapılan açıklamada, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için öneri gönderiminin son başvuru gününün 14 Aralık olduğu belirtildi.
Ankara
Açıklamada, öneride bulunmak isteyenlerin Türk Dil Kurumunun internet sitesindeki bağlantı üzerinden ilgili forma 14 Aralık 2025 saat 00.00'a kadar ulaşabileceği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı