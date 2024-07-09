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Gündem

15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Mert Davut  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

Ankara

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz'da Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

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15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

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