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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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