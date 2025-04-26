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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere, şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Zeynep Duyar  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak Fotoğraf: İsa Terli/AA

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, 1 Mayıs Perşembe'ye rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.

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