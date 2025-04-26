1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere, şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, 1 Mayıs Perşembe'ye rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.