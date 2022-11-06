Madencilere "sanal gerçeklik gözlüğü"yle iş güvenliği eğitimi
Ege Maden İhracatçıları Birliği, maden ve taş ocaklarında olası tehlikelerin giderilmesi amacıyla Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım ve sanal gerçeklik gözlüğüyle işveren ile işçilere yönelik eğitim başlattı.
İzmir
Madenlerdeki iş güvenliğini eğitim ve testlerle artırmayı hedefleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), gerçek çalışma ortamını bire bir özellikleriyle dijital platforma taşıyan sistemi devreye aldı.
Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında düzenlenen "Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi" başlıklı eğitimin ilk ayağı, Ege İhracatçı Birliklerinde işveren, mühendis ve işçilere yönelik gerçekleştirildi.
Eğitimde, gerçek bir doğal taş madenini tüm özellikleriyle dijital platforma taşıyan Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım ile sanal gerçeklik gözlükleri (VR) kullanıldı.
VR gözlükleri takarak madene gitmeksizin taş ocağındaki tehlikeleri tespit eden 50 kursiyer, yine sanal platformdaki testlerle iki günlük eğitimi tamamladı.
Sadece yer üstü değil yer altı madenlerin de birebir özellikleriyle dijital platforma taşınmasına imkan veren yazılım sayesinde olası tehlikelerin bertaraf edilmesi hedefleniyor.
Çalışanlara madene girmeden deneyim kazandıracak eğitim programı, İzmir'den sonra Bilecik, Denizli, Antalya ve diğer illerde düzenlenecek.
Her firma kendi ocağının sanal platformunu oluşturuyor
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Kahraman AA muhabirine, her ocağa uygulanabilecek yerli bir sanal gerçeklik yazılımı ile çalıştıklarını ifade etti.
Firmaların ocaklara ilişkin 360 derecelik görüntüleri sanal gerçeklik platformuna yüklediğini anlatan Kahraman, "Sanal gerçeklik yazılımı her maden ocağına uygulanabiliyor. Her firma kendi ocağının özelliklerini yükleyerek, kendi eğitimini vererek tüm risklere ilişkin farkındalığı artırabiliyor. İş yerine gitmeden, mühendisi veya işçiyi madene indirmeden oradaki tehlikelerin algılanması sağlanabiliyor." dedi.
Kahraman, yerli yazılım ve Türk mühendislerle çalıştıklarını, katılımcıların kısa sürede eğitimi tamamlayabileceklerini sözlerine ekledi.
Amaçları hayat kurtarmak
EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye'de artık maden kazalarının gerekli tedbirler alınmadığı için yaşandığını söyledi.
AB projeleri kapsamında bir çalışma başlattıklarını ve gerekli tedbirlerin uygulanması için harekete geçtiklerini belirten Alimoğlu, "VR gözlüklerle insanları eğiterek işe başlatmak, sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Böylelikle önce kendi hayatları kurtarmalarını öğretmek ve sektöre faydalı olmak için çalışıyoruz. Zaten sektör 'akıllandı' diyelim. Artık önce insan sonra çevre sonra sürdürülebilir maden zihniyetiyle çalışıyoruz. O açıdan ben bu çalışmaları yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Genel Kurul Delegesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ise maden çalışma sahalarındaki sorunları çözmek ve çalışanları günümüz teknolojisiyle buluşturmak istediklerini söyledi.
Çalapkulu, programın hem bir eğitim hem de bilgi tespit aracı olduğu bilgisini vererek, "Bilgileri dijital ortama taşıdık. Bilgilerin sürdürülebilir kılınması, firmaların bu yazılım ve eğitim sayesinde otodenetimini sağlaması mümkün olacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.