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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük’teki otobüs kazasında yaralananların durumuna ilişkin Bozüyük Devlet Hastanesinde açıklamalarda bulunuyor.
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Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Yavuz Emrah Sever, Atahan Gezer  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever - AA

Bilecik

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.

Hayati tehlikesi olan yaralı yok

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada can kaybının yaşanmadığını belirterek, "11 yolcumuz yaralı olup anlık değerlendirmeye göre hayati tehlikesi olan yaralımız olmadığı yönündedir. Yol açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadesini kullandı.


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