Yurtta Filistin'e destek yürüyüşleri sürüyor
Yurdun çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla yürüyüşler düzenlendi.
Ankara
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) ve Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, Sivas Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.
Çok sayıda vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlarla Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.
Fotoğraf: Serhat Zafer/AA
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup adına açıklama yapan Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Niğde
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile öğrenci kulüpleri, Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi Camisi önünde toplandı.
Kur'an-ı Kerim ve dua okunan etkinlikte, İsrail aleyhine slogan atıldı.
Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA
Grup adına açıklama yapan İslami Bilimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri 2. sınıf öğrencisi Ensar Aktaş, Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Filistinlilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.
Filistinlilerle kardeş olduklarını haykırdıklarını ifade eden Aktaş, "Gazze'de her gün gençler, çocuklar, kadınlar hayattan koparılıyor. Kitaplarını taşıması gereken eller, bombaların gölgesinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Filistin halkı, İsrail'in kuruluşundan bu yana süregelen işgal, şiddet ve etnik temizlik politikalarının en ağır biçimiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından ilahiler eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüyüş düzenlendi.
Etkinliğe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Nevşehir
Nevşehir'de Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirerek Atatürk Caddesi'nden Valilik Kavşağı'na kadar ilerledi.
Fotoğraf: Behçet Alkan/AA
Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Harun Öcal, İsrail'in 2 yıldır yoğunlaştırdığı saldırılarda her gün çocukların katledildiğini vurguladı.
Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna destek verdiklerini belirtti.
Öcal, Gazze dramına duyarsız kalmayan tüm insanlığı selamladıklarını ifade etti.
Yozgat
Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin destek olmak amacıyla "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" yürüyüşü düzenledi.
Merkez yemekhane binası önünde bir araya gelen öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ile Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada grup adına basın açıklaması yapan İlim, Fikir ve Medeniyet Topluluğu Başkanı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Bina, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Gazze soykırımının ikinci yılında bir araya geldiklerini söyledi.
Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA
Bina, vicdan sahibi herkesin dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun, bu zulme karşı çıkması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bizler, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri olarak bugün burada bir araya gelerek zulme karşı sesimizi yükseltiyor ve 'Filistin halkı yalnız değildir' diyoruz." dedi
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Filistin bayraklarını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Yürüyüşe, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Öte yandan, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla da yürüyüş düzenlendi.
Yozgat Lisesi önünde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.
Osmaniye
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Yeniler Kulübü öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum örgüt temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, kampüs ana giriş kapısı önünde başladı.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, sloganlar atarak üniversite kütüphanesi önüne kadar yürüdü.
Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA
Burada basın açıklaması yapan kulüp başkanı Yakup Demir, Filistin'de yaşanan sömürü ve zulmün ikinci yılını doldurduğunu belirtti.
Gazze'de yaşanan insanlık dramının, bölgedeki abluka ve kuşatma politikasıyla daha da derinleştiğini vurgulayan Demir, "Bugün burada hem Filistin halkına destek çağrımızı yenilemek hem de uluslararası kamuoyunu ve devletleri harekete davet etmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz." diye konuştu.
Demir, bugünün Filistin halkı için bir milat olmasını dilediğini dile getirerek, "Hep birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunda ümmet olalım. İslam'ın sancağı altında toplanalım. Bu ses dünyayı saran zulmün üzerine adaletin tokmağı gibi inecek. Bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyana kadar bizler bu davayı haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Van
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörlüğü öncülüğünde organize edilen programda, akademisyenler ve öğrenciler "Van YYÜ ailesi olarak Gazze'de devam eden zulme sessiz kalmamak için yürüyoruz" sloganıyla Edebiyat Fakültesi önünde bir araya geldi.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, "Çocuklar ölürken susulmaz", "İsrail terör örgütüdür", "Çocuklar ölürken dünya neden sessiz", "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur dede", "Gazze direnişini selamlıyoruz" ve "Bebeklerimizin çığlıkları duyulmadı, donarak öldüler" yazılı dövizlerle merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hasan Akkaya, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir zulüm yaşandığını söyledi.
Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA
İsrail'in saldırılarında yaklaşık 70 bin Filistinlinin şehit olduğunu, on binlercesinin yaralandığını, şehirlerin yerle bir edildiğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:
"Elleri, bacakları kopan çocuklar, vahşice öldürülen insanlar, gözleri önünde evlatlarını yitiren anneler, yaşlı, savunmasız babalar, savaşın ortasında açlığa ve ölüme terk edilen Gazze halkı ne yazık ki yeteri kadar gündem olmadı. Bu vahşete karşı sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Bütün bu acılara rağmen, Gazze teslim olmadı. Tarihin gördüğü en ağır kuşatmalar altında bile direnişin onurunu korudu. İsrail’in her gün işlediği savaş suçları karşısında Batılı bazı devletlerin sessizliği, hatta bu zulme verdikleri dolaylı destek, insanlığın kara lekesidir."
Gazze'nin onurlu direnişini desteklediklerini ifade eden Akkaya, "Gerçek barış, adaletin ve özgürlüğün sağlanmasıyla mümkündür. Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan filoları, insanlığın onurudur. Bu filolar, sadece gıda ya da ilaç değil adalet, umut ve vicdan taşımaktadır. Bizler buradan, Gazze'ye giden her vicdanlı insanın yanında olduğumuzu, bu filolara destek verdiğimizi yüksek sesle ilan ediyoruz." diye konuştu.
Duanın edilmesiyle sona eren programa Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Görmez ve Prof. Dr. Cemil Göya da katıldı.