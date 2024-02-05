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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Emre Doğan  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Mert Güzenge

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

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