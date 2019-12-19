Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
110,991.10
Altın
1,476.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Hüseyin Eroğul   | 19.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak

Fenerbahçe son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupasında Sivasspor son 16 turuna yükseldi

Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı

Yeni Malatyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı
Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen tur atladı

Beşiktaş maçı kaybetmesine rağmen tur atladı
Galatasaray, kupada son 16 turuna yükseldi

Galatasaray, kupada son 16 turuna yükseldi