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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon oynanan tek maçla başladı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu yapılan tek maçla başladı.

Emrah Oktay   | 07.09.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon oynanan tek maçla başladı

İstanbul

 Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu yapılan tek maçla başladı.

Birinci eleme turunun ilk müsabakasında TFF 3. Lig ekipleri Batman Petrolspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. Batman Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanan konuk takım, tur atladı.

TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele ettiği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise yarın yapılacak.


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