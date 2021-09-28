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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 1 Ekim Cuma günü yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ercan Doğan   | 28.09.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 1 Ekim Cuma günü yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kupada 3. eleme turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Saat 15.00'de başlayacak kura kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 3. eleme turunda Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'den 19 temsilci, TFF 2. Lig'den 38 ekip ve 2. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 ekip olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

Bu arada, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.


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