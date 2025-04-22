Dolar
38.33
Euro
43.77
Altın
3,381.64
ETH/USDT
1,698.50
BTC/USDT
91,109.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Abdullah Doğan, Savaş Güler  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray adını finale yazdırdı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Konya

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı sarı kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan hızlanan Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

21. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasına hareketlenen Kramer'in dar açıdan yerden şutunda kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Mertens'in ara pasında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topu Torrreira ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47. dakikada sarı kırmızılar farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sallai'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-3.

53. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Pedrinho kale sahası önünde topu ağlara gönderdi: 1-3.

54. dakikada Galatasaray, gole kısa sürede karşılık verdi. Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

82. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan yerden ortasında arka kale direği dibinde Adil Demirbağ'ın dokunuşunda top auta çıktı.

90+1. dakikada Frankowski'nin yerden ortasında Mertens'in pasında Yusuf Demir, topu ağlara gönderdi: 1-5.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğü ile bitti. Sarı kırmızılılar finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
Erzurum'da "temsili vali" Gazze'deki çocukların özgürlüğünü istedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'da
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün bıçakla tehdidi kamerada
DMM'den, müebbet hapis cezası alan bir mahkumla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray adını finale yazdırdı

Kupa maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

Galatasaray kalan maçlarına final havasında çıkacak

Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı

Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı
Galatasaraylı eski futbolcular, Cizre'de gençlerle dostluk maçı yaptı

Galatasaraylı eski futbolcular, Cizre'de gençlerle dostluk maçı yaptı
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. final peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet