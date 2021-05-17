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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek

Ercan Çakar   | 17.05.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.


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