Dolar
34.25
Euro
37.59
Altın
2,657.52
ETH/USDT
2,444.70
BTC/USDT
62,782.00
BIST 100
9,169.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.

Süha Gür  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)

9 Ekim Çarşamba:

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)

14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)

14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)

14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)

14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)

10 Ekim Perşembe:

13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)

14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)

14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Uraloğlu'ndan Discord'a ilişkin açıklama: Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz
İzmir'de bir iş yerinin tepki çeken reklam panosuyla ilgili işlem başlatıldı
Van Gölü'nün çekilmesiyle görünür hale gelen yapı kalıntılarında belgeleme çalışması yapıldı

Benzer haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "beraberlik çağrısı" yaptı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "beraberlik çağrısı" yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yeni hedefi Balkan şampiyonluğu

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümü sıkıntılı geçti

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümü sıkıntılı geçti
Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı
Profesyonel liglerde tek gol yemeyen takım Bursaspor

Profesyonel liglerde tek gol yemeyen takım Bursaspor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet