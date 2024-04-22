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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Dilek Erol  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

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