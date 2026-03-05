Dolar
44.00
Euro
51.18
Altın
5,081.53
ETH/USDT
2,092.40
BTC/USDT
71,415.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında fırlatılan füzeler Kudüs semalarında görüntülendi
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Emre Doğan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

İstanbul

Kupada 8'er takımın mücadele ettiği A, B ve C Grubu'nda oynanan 4'er maçın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Gruplarını ilk 2'de tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü, adını son 8'e yazdırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'ndan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile A Grubu'ndan Corendon Alanyaspor, en iyi 2 grup üçüncüsü olarak son 8 bileti aldı.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.

Kupada çeyrek finale yükselen takımlar şöyle:

Seri başı olanlarSeri başı olmayanlar
GalatasarayTrabzonspor
SamsunsporAlanyaspor
BeşiktaşGençlerbirliği
KonyasporFenerbahçe
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda buluştu
DMM "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasını yalanladı
İstanbul'da STK'lerden "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" programı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek

2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Samet Akaydin

Meksikalı gazeteci, Dünya Kupası güvenlik kaygılarının yersiz ve abartılı olduğunu savunuyor

Meksikalı gazeteci, Dünya Kupası güvenlik kaygılarının yersiz ve abartılı olduğunu savunuyor
Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"

Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi "karnesi"
İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu

İmaj Altyapı Vanspor play-off için umutlu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet