Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor çeyrek finale çıktı

Denizli
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, konuk olduğu Altaş Denizlispor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.
57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.
77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.