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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadeleleri, oynanan 5 maçla tamamlandı.

Ercan Doğan   | 30.09.2021
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri tamamlandı

İstanbul

Rakiplerine üstünlük kuran Mardin 1969, Iğdır Futbol Kulübü, Kahta 02, Redoks Darıca Gençlerbirliği ve Karşıyaka, 3. tura yükseldi.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Mardin 1969-Gümüşhanespor: 1-0

Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0 (4-3 penaltılarla)

Hacettepe-Kahta 02: 1-3

Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-0 (2-4 penaltılarla)

Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakalarının kura çekimi yarın yapılacak.


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