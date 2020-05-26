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Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor, liglerin yeniden başlatılmasını destekliyor

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını doğru bulduklarını söyledi.

Sebahatdin Zeyrek   | 26.05.2020
Yukatel Denizlispor, liglerin yeniden başlatılmasını destekliyor

Denizli

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce idmanlara başlayan takımın, çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Futbolcuların bayram nedeniyle 4 gün izne çıktığını ve yarın kaldıkları yerden idmanları sürdüreceğini anlatan Çetin, tüm takımın kenetlendiğini, camiada morallerin yüksek olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs sürecinin bütün takımları olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten Çetin, futbolcuların ve teknik ekibin, takımı üst basamaklara taşımak için çaba gösterdiğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig ile ilgili son kararı 28 Mayıs'ta açıklayacağını anımsatan Çetin, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlaması kararını doğru buluyoruz. Şu anki duruma göre ligler oynanacak. Denizlispor olarak liglerin oynanmasından yanayız. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının görüşü de çok önemli. Onlar onay verdikten sonra oynanmasında hiçbir sakınca yoktur. Maçların başlamasını bütün herkes gibi biz de özledik ve heyecanla bekliyoruz." 

"Daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu"

Takımın kemik kadrosunu bozmayı düşünmediklerini vurgulayan Çetin, geçen yılki bütçeye ise sahip olmadıklarına dikkati çekti.

Teknik direktör Bülent Uygun'dan memnun olduklarını ve yeni sezon için bir konuşma yapmadıklarını anlatan Çetin, şartlarda anlaşılırsa kendisiyle devam edilebileceğini belirtti.

Bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Çetin, "Hak ettiğimiz yerde değiliz. Daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Denizlispor'un hak ettiği yer ilk 5'tir. Şu an gerideyiz ama kalan 8 maçta hedefimize yaklaşırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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