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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamzaoğlu: Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık." dedi.

Yeter Erdine   | 20.02.2021
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamzaoğlu: Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık

Malatya

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2-0 öne geçtikleri bir maçı 8 dakikada yedikleri 3 golle 3-2 kaybettiklerini söyledi.

Konyaspor'u tebrik eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı 2-0 kapattık. Devre arasında Tetteh'in kasığında, Acquah'ın da alt baldırında sorun vardı ama yine de 'ikinci yarıya başlayalım' dedik. Fakat her geçen dakika biraz daha tempoları düşmeye başlayınca mecburen değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Yine de 70'inci dakikaya kadar sabrettik, bekledik. Daha sonra yediğimiz ilk gol bana göre kırılma anı oldu. Hem rakibin direncini arttırdı, hem de bizi biraz tedirgin etti. Ve o bocaladığımız dönemde de arka arkaya 2 tane daha yedik ve 3-2 mağlup olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık."

Bir gazetecinin "İlk yarı 2-0 önde kapattığınız maçtı. İkinci yarıda futbolcular bir düşüş yaşadı acaba ne oldu? Geçen haftalarda ödeme sıkıntısı vardı, tekrar ödeme sıkıntısı mı başlıyor?" sorusu üzerine Hamzaoğlu, "Yok, hayır. Yönetimimiz geçen hafta zaten bir ödeme yaptı. Birer buçuk maaş ödemesi yaptı. Yoluna giriyor bazı şeyler. Bu anlamda halen tabii eksideyiz de ama yoluna giriyor bazı şeyler. Dediğim gibi, aslında iyi giden bir maçtı. 8 dakikada 3 gol yedik. Rakip de çok fazla gelmedi aslında kalemize 3 top var, 3'ü de gol oldu. Böyle maçlar oluyor zaman zaman. Bazen biz kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

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