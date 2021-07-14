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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Orhan Yoldaş   | 14.07.2021
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Malatya

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon öncesi bonservisi alınan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh, 4 yıllık mukaveleye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp idari menajeri Mehmet Gömülü, "Tetteh geçen sezon oynadığı futbolla kendisini fazlasıyla ispatladı. Hem genç sayılabilecek bir yaşta hem de artık ligimizi tanıyor. Tetteh'in kulübümüze yıllık maliyeti bonservisi de dahil olmak üzere 1 milyon 200 bin Avro. Büyük camiamıza hayırlı olsun. Transferde görüştüğümüz kaliteli oyuncular var. Taraftarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah güçlü bir kadro kuracağız." ifadelerini kullandı.

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