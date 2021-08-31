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Spor, Futbol

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da

Abidin Mutlu Bozdağ   | 31.08.2021
Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da

Istanbul

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin Los Angeles-İstanbul uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Menejeriyle pasaport kontrolünden geçen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bagajlarını teslim aldı.

Havalimanında bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Diego Rossi, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Diego Rossi, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.


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