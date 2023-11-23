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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonundan Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozhan Memiş  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Türkiye Futbol Federasyonundan Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapıldığı ve yeni pazarlara ulaşmak adına Türk futbolunun dünyaya açılmasının hedeflendiği vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı ve kulüp takımlarının Avrupa'daki grafiğinin yükseldiğine vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır. Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir. TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve iş birliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz."

Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağı vurgu yapılan açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Galatasaray, geçen hafta Turkcell Süper Kupa finalinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye'de oynanması için başvuruda bulunmuştu.

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