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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonundan Eryaman Stadı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonundaki MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasının Eryaman Stadı'nda, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasının ise başka bir statta oynanacağını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Türkiye Futbol Federasyonundan Eryaman Stadı açıklaması

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin birlikte kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininin yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve bakımlarının sağlıklı yapılabilmesi için Gençlerbirliği'nin başka bir statta oynamasının, TFF tarafından kulübe iletildiği bildirildi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de yer aldığı ve zemin bakımından sorumlu kulüp olduğu için maçlarını Eryaman Stadı'nda oynamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, TFF'nin denetimlerinin ve yaptırımlarının da artarak süreceği ifade edildi.

TFF; MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağının iletildiğini de duyurdu.

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