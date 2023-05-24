Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir'de belli olacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonunun belirleneceği Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasındaki final maçı, 2 Haziran Cuma günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.
Izmir
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre final karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Normal sezonda B Grubu'nda yer alan iki ekipten Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, play-off'ta sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi.
Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği ilk turun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı.
Geçen sezon da finale ev sahipliği yapan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakada ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.