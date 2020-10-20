Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.63
Altın
1,905.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Türk sporuna hizmet edecek 'Çotanak Stadı'nda son rötuşlar

Yapımına 2016'da başlanan 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı inşaatında, saha zemininin çimle kaplanmasıyla son aşamaya geçildi.

Gültekin Yetgin   | 20.10.2020
Türk sporuna hizmet edecek 'Çotanak Stadı'nda son rötuşlar Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı inşaatında sona gelindi.

İçerisinde Çotanak Stadı ile 1200 kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi inşaatı tamamlanmak üzere.

Yapımına 2016'da başlanan spor kompleksinde bulunan stadyumda 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.

Bu ay içerisinde çim saha çalışması gerçekleştirilen stadyumda, hibrit çim uygulandı. Stadyumda görevliler tarafından her gün çimlerin bakımı yapılıyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Proje içerisinde tüm yapısal faaliyetlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Şu anda stadyum içerisinde bazı koltuk düzenlemeleri ile dikilen çimlerin güçlendirilmesi aşaması bekleniyor." dedi.

Şenlikoğlu, stadyumun 30 Ekim'de ilgili firmadan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrinin beklendiğini ifade ederek, kısa sürede yeni stadın faaliyete geçmesini arzuladıklarını aktardı.

Çok güzel bir stat inşa edildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, "Tribünleri, locaları, içerisindeki ambiyansla olağanüstü güzel bir stat oldu. Çotanak Stadı'mız inşallah Giresunspor'umuzun nice şampiyonluklarına, nice galibiyetlerine şahitlik edecek." diye konuştu.

Eski stadyum millet bahçesi olacak

Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın hizmete girmesiyle Giresun'un millet bahçesine de kavuşacağını kaydetti.

Giresun Atatürk Stadı'nın millet bahçesine dönüşeceğini belirten Şenlikoğlu, TOKİ ile görüşmelerin devam ettiğini, yeni stadın hizmete girmesinden önce ihalenin yapılmasını beklediklerini söyledi.

"Yeni stadın hizmete girmesi demek, eski stat bölgesinde millet bahçesi projesinin de yapılması demektir." ifadesini kullanan Şenlikoğlu, "Şehrin aslında nefes alacağı bir alan oluşuyor. Onun için projeyi çok önemsiyoruz. Bu şehrimizin yaşam kalitesini de artıracaktır." dedi.

Şenlikoğlu, Atatürk Stadı, 19 Eylül Kapalı Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu'nun aynı yerde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kapalı spor salonu biliyorsunuz eski bir yapı, Sayın Spor Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiğinde spor salonunun yenilenmesi ve yan tarafına gençlik merkezi yapımı müjdesi vermiş oldu. O bölgede oluşacak millet bahçesi hemen yan tarafında yüzme havuzu ve kapalı spor salonuyla şehrin merkezinde bir vaha şeklinde, sosyal alan şeklinde halkımızın hizmetine devam edecek."

Şenlikoğlu, stadyum ve millet bahçesi projeleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun milletvekilleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

Türk sporuna hizmet edecek 'Çotanak Stadı'nda son rötuşlar

Türk sporuna hizmet edecek 'Çotanak Stadı'nda son rötuşlar