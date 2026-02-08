Dolar
logo
Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

Savaş Güler  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

5. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'te kaldı.

18. dakikada Muleka'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kontrol etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

25. dakikada Bardhi'nin köşe vuruşundan attığı pasta ceza sahası dışından topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.

44. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka, 0-0 sona erdi.

Stoilov: Hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım adına da çok zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Defansif anlamda iyi organize olduk ama hücum anlamında istediğimiz üretkenliği gösteremedik." dedi.

Stoilov, galip gelmek için ön alanda daha fala pozisyon üretmeleri gerektiğini aktardı.

Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarının pozisyon üretmek olduğunu anlatan Stoilov, "Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum, burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı, onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
