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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak

Metin Arslancan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

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31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

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