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İtalya'da şampiyon Napoli'nin teknik direktörü Conte takımda kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin takımın başında kalacağı bildirildi.

Barış Seçkin  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
İtalya'da şampiyon Napoli'nin teknik direktörü Conte takımda kalacak

Roma

Serie A'da 2 yıl aradan sonra Napoli'yi yeniden şampiyon yapan ve bir süredir takımda kalıp kalmayacağı merak edilen 55 yaşındaki Conte'nin geleceği belli oldu.

Napoli'nin yeni sezonda da yoluna Conte ile devam edeceğine ilişkin ilk resmi açıklama, dün akşam saatlerinde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten geldi.

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De Laurentiis, X sosyal medya platformundan Conte ile şampiyonluk kutlamasında beraber çekilen bir fotoğrafını koyarak yaptığı paylaşımda, "Tam yol ileri. Eskisinden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Başkanın bu paylaşımından kısa bir süre sonra da Napoli kulübünün resmi X hesabından, Conte'nin ismi İtalyanca ayrı yazıldığında "Seninle" anlamına geldiği için; "Con Te Again" yani "(Seninle) Conte yeniden" ifadeleri paylaşıldı.

Corriere dello Sport gazetesi, De Laurentiis ve Conte'nin bugün bir akşam yemeği yediği ve bu yemek sonrasında "devam" kararının çıktığını yazdı. Gazetenin haberinde, Başkan De Laurentiis'in Conte'ye 200 milyon avroluk bir transfer bütçesi sunacağı da ileri sürüldü.

Napoli'nin geçen hafta şampiyonluğu kazanmasının hemen ardından gözler, Conte'nin takımın başında kalıp kalmayacağı konusuna çevrilmişti.

Şampiyonluk kutlamaları devam ederken Başkan De Laurentiis'in, kalıp kalmama konusunun Conte'nin kendisine bağlı olduğu yönündeki yorumu soru işaretlerini arttırmıştı.

İtalyan spor basınında da bir ara Conte'nin daha önce 2011-2014 arasında 3 sezon şampiyonluk yaşadığı eski takımı Juventus'a gitmeye yakın olduğu haberleri çıkmıştı.

Napoli'nin bu sezon lig tarihindeki 4. şampiyonluğunu kazanmasının mimarı olan Antonio Conte, kendisi de bu başarıyla teknik direktör olarak 5'inci (3 Juventus, 1 Inter, 1 Napoli) Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı.

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