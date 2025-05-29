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Spor, Futbol

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri duyuruldu.

Can Öcal  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

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20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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