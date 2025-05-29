Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarınki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
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20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
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