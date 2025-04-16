Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Reeder Samsunspor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.
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TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.