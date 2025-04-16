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Spor

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

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