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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünde nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Can Öcal  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Galatasaray Kulübünde nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

İstanbul

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Aykutalp Derkan, açılış konuşmasında Süper Lig'de şampiyon olmuş kulüplerin divan heyetleriyle periyodik olarak toplantı yaptıklarını belirterek, "Yarın Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in misafiri olacağız. Elim bir cinayet sonucu 15 yaşında bir evladımız pazar yerinde hayatını kaybetti. Kendisi Trabzonspor taraftarıydı. Trabzonspor da Mattia Ahmet Minguzzi kardeşimizin anısını yaşatmak için ismini bir tribüne verdi. Bu çok önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu durum büyük kulüplerin de sivil toplum kuruluşu olduğunu gösteriyor. Bu kararı alan Trabzonspor camiasına büyük bir alkış rica ediyorum." diye konuştu.

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Dursun Özbek: Şu anda en muteber kulüp Galatasaray

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün herkesin imrendiği bir kulüp haline geldiğini belirterek, "Galatasaray için bir kamu kurumunu ziyaret ettim. Onlarla bazı problemlerimiz hakkında konuştum. Beni tebrik ettiler. Bütün kulüpleri inceliyorlarmış. Şu anda en muteber kulüp Galatasaray. Galatasaray Kulübünün, Sportif AŞ'ye olan borcundan nasıl kurtulacağını planlıyoruz. Geçen sefer divan kurulunda açıkladım. Geliştirdiğimiz projeler, bu borcun üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Geçmişte bir fon kurma fikrini getirdiklerini belirten Özbek, "Yaptığımız projeleri, Galatasaray'ın geleceği için yaptık. Bu projelerle ilgili bir fon kurup, buradan gelen paraları amatör sporlarda ve vadesi geçmiş borçlar için kullanılması amacıyla yetki aldım. Faiz kanamasını durdurursak, Galatasaray'ın ürettiği fonun hiç kimseye ihtiyacı olmayacak. Bankalar Birliğinden çıkmak için çaba sarf ediyoruz. Sermaye artışı yaptık. Buradan yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira para geldi. Biz bilmiyor muyduk bu parayı farklı boyutlarda kullanmayı? Bu paranın 1 milyar 550 milyon lirasını götürdük ve borcumuzu kapattık. Bankalar Birliğine ödediğimiz faiz kanamasını durdurursak bugün arkadaşlarımla ürettiğimiz fonla Galatasaray Kulübünü daha rahat yöneteceğiz. Yeter ki sportif başarı ve sponsorluk faaliyetleri ihmal edilmesin." diye konuştu.



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