Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunun başkanlık seçimiyle ilgili konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu olağan başkanlık seçimine ilişkin, "Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim." dedi.

Can Öcal  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunun başkanlık seçimiyle ilgili konuştu Fotoğraf: Saffet Azak/AA

İstanbul

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren kulüp başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özbek, yeni divan kurulu başkanını seçmek için toplandıklarını belirterek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübünün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan adayları da aynı sandıkta oy verdi

Galatasaray Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani, Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı.

Derkan ile Ergani, oyunu kullanırken seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diledi.

